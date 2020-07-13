لبنان | إصابة شخصين بعد رفضهما التوقف عند حاجز للجيش في دورس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصيب “ع. م.” و”ج. ع”، بطلقات نارية، بعدما رفضا الامتثال لأوامر عناصر حاجز للجيش في محلة دورس، بالتوقف. ونقلا إلى مستشفى دار الأمل، حيث وصفت حالة أحدهما بالحرجة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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