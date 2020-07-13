كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غادر أربعة أشخاص من عائلة واحدة، مثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، قبل انتهاء إجراءات دخولهم المستشفى، وتوجهوا عبر باص إلى بلدتهم البازورية في قضاء صور. واثر تداول المعلومات عن الأمر، وبناء لإشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحركت القوى الأمنية وألزمتهم بعدم مغادرة منزلهم في البلدة، مع سائق الفان الذي أقلهم، حيث تم تثبيت نقطة أمنية عند مدخل المبنى، والاتصال فورا بالصليب الأحمر، لإعادتهم إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، واتخاذ الاجراءات اللازمة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عائلة هربت من مستشفى الحريري والقوى الأمنية تحركت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.