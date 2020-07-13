لبنان | وزير التربية يعلن توقف الدروس والإمتحانات هذا الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير التربية طارق المجذوب على حسابه على “تويتر” قائلا :”كلنا نعمل يداً بيد لنصل الى جادة الأمان. طلابنا الأعزاء في الجامعات والمعاهد الفنية، ستوقف هذا الاسبوع استثنائياً الدروس والامتحانات الحضورية. نشكر الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للتعليم المهني لتعاونهم. اغتنموا هذا الاسبوع درسًا واجتهادًا، فبكم ينهض وطننا الحبيب لبنان!” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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