لبنان | الجامعة اللبنانية: تأجيل الامتحانات لمدة اسبوع

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صدر عن مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية البيان الآتي :
“بناء على الإصابات المرتفعة المسجلة اليوم داخل بعض المؤسسات والتي لا علاقة لها بالجامعة اللبنانية، وتفهما لشعور الذعر الذي أحدثته لدى الأهالي ولدى طلابنا الأعزاء، وبما أن وزارة الصحة تتوقع أرقاماً مرتفعة خلال الأيام القليلة المقبلة وتقوم بإستكمال الترصد الوبائي وتقييمه داخل المجتمع اللبناني في كافة المناطق، ولحين إتمام هذا الأمر، اتخذ مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية القرار بتأجيل الإمتحانات لمدة أسبوع من تاريخه، على أن تستأنف الإثنين المقبل الواقع في ٢٠ تموز ٢٠٢٠ بحسب البرنامج نفسه متمنين السلامة لوطننا وطلابنا الأعزاء.”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.