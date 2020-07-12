لبنان | سفينتا إنتاج الكهرباء تستعيدان طاقتهما الإنتاجية بعد تأمين الفيول أويل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استعادت سفينتا إنتاج الكهرباء فاطمة غول وأورهان بيه طاقتهما الإنتاجية للتيار الكهربائي بعدمت تم تأمين الفيول أويل، وهما تنتجان حاليا نحو ٢٥٠ ميغاوات. ويُتوقع أن ترتفع قدرتهما صباح الاثنين إلى ٣٥٠ ميغاوات ما يعني تحسنا في ساعات التغذية الكهربائية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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