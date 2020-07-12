لبنان | نقابة الأطباء تناشد: للتشدد في تطبيق الارشادات وإلا كارثة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أطلقت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، نداء تحذيريا “بعد عودة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد”، دعت فيه المواطنين “إلى التشدد في تطبيق الإرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بها، ولا سيما منها: 1- المحافظة على التباعد الاجتماعي.

2- تجنب الحشود والتجمعات.

3- وضع الكمامات.

4- غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون والمعقمات”. وأكدت “أن التقيد بهذه الارشادات البسيطة، كفيل بالحد من انتشار الوباء والتخفيف من عدد الاصابات، وإلا فالوضع متجه نحو كارثة جديدة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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