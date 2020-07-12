لبنان | بلدية الغازية: تسجيل إصابة وفحوصات غداً لحوالي 25 مخالطاً

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أعلنت بلدية الغازية، في بيان، أن:
“نتائج بعض الفحوصات العشوائية في أحد المستشفيات، أظهرت أظهرت وجود شخص من البلدة مصاب بفيروس كورونا ولكن بدون أي عوارض”، وأنها بادرت إلى الاتصال بالذين تواصلوا معه، وطلبت منهم حجر أنفسهم إلى حين إجراء الفحوصات اللازمة لهم، مشيرة إلى الاتصال أيضا “بالدكتورة ريما عبود في وزارة الصحة، التي أبدت مشكورة كل تجاوب لإجراء فحوصات (PCR) غدا الاثنين صباحا لكل الأشخاص المختلطين مع المصاب، وعددهم حوالي 25 شخصا، وسوف نعلن نتائج الفحوصات ليكون الجميع على إطلاع واتخاذ الاحتياطات اللازمة”.
وختمت بالطلب من الجميع “توخي الحذر والانتباه، وعدم الاختلاط غير الآمن الذي حذرت منه وزارة الصحة، لتجنب الإصابة بالفيروس لا سمح الله”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.