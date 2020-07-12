لبنان | خلية الأزمة في المنية الضنية: على مخالطي وافد من الكويت التزام الحجر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعت خلية الأزمة وقسم الصحة في قضاء المنية- الضنية، في بيان، كل من احتك بالمواطن المصاب بفيروس كورونا المستجد “م. ع. ف.”، إلى حجر نفسه “والتواصل مع خلية الأزمة أو البلدية المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. مشيرة إلى أن المصاب من بلدة دبعل وسكان بلدة مراح السراج، وهو من ضمن الوافدين من دولة الكويت، أول من أمس، على متن الخطوط الجوية الإماراتية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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