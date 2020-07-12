لبنان | إدارة كوارث الجديدة البوشرية السد: نقل 130 مصاباً الى مركز حجر خارج المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في بلدية الجديدة – البوشرية – السد انه: “بعد المتابعة الميدانية للجنة لموضوع العمال التابعين لاحدى شركات التنظيف إثر إصابتهم بفيروس كورونا، قامت عناصر الشرطة والحراس والاشغال والصحة في البلدية بمؤازرة الصليب الأحمر ووزارة الصحة العامة بأخذ عينات لإجراء فحوصات PCR لجميع العاملين والبالغ عددهم 240 شخصا، تبين إصابة 130 شخصا منهم، وقد تم التنسيق مع الاجهزة كافة لنقلهم الى مركز حجر خارج نطاق المنطقة، وعملت البلدية على تعقيم كامل المبنى والغرف والالبسة الخاصة بالعمال منعا لتفشي الفيروس”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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