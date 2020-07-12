لبنان | وزير الصحة: اطمئنوا الأمر لا يزال ضمن الخطة الموضوعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعا وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن المواطن الى “البقاء مطمئنا”، قائلا عبر قناة “أل بي سي آي”: “قدراتنا الاستيعابية في المستشفيات الحكومية مقبولة، والأقسام جاهزة، ورغم العدد المرتفع بكورونا لا يزال الأمر ضمن الخطة الموضوعة، والمطلوب من المجتمع اتخاذ الإجراءات اللازمة، والكمامة هي المعيار للوقاية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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