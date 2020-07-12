لبنان | نقابة أطباء طرابلس دعت إلى اعتصام الثلاثاء

أكدت نقابة أطباء لبنان – طرابلس، في بيان، “أهمية اعتماد ال OTC في عملية بيع الدواء وضرورة الابقاء على آلية تسليم اللقاحات إلى الطبيب مباشرة”، ودعت إلى الاعتصام أمام وزارة الصحة تحت شعار “صحة المواطن- أولوية”.

وجاء في نص البيان: “يمر القطاع الصحي في لبنان بأسوأ الازمات، ولهذا كنا نتمنى أن نعالج المشكلات الداخلية بين الشرائح المكونة لهذا القطاع بالحوار الهادئ الحافظ لوحدته والمستند إلى خبراتنا المتراكمة والمعطيات العلمية، ولكن ما تناهى إلينا في الأيام القليلة الماضية عن قرار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن والقاضي بالتغاضي عن تطبيق لائحة ال OTC واعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات إلى الأطباء، آلية تحتوي على الكثير من الشوائب التي تعرض اللقاح للتلف، ما يرتب مضاعفات صحية كبيرة على المواطنين وخصوصا الأطفال منهم”.

وأشارت الى أن “هذه المسودة للقرار لم تأخذ بأي من ملاحظات نقابتي الأطباء التي نوقشت في الاجتماعات المتتالية، والتي هدفت أولا وأخيرا إلى حماية صحية للمواطنين بعامة والأطفال بخاصة، لهذا فإن نقابة أطباء لبنان – طرابلس، إذ تؤكد أهمية أعتماد ال OTC في عملية بيع الدواء وضرورة الابقاء على آلية تسليم اللقاحات إلى الطبيب مباشرة، تدعو جميع الزميلات والزملاء ومن الاختصاصات كافة إلى الاعتصام أمام وزارة الصحة العامة تحت شعار “صحة المواطن – أولوية”، للدفع باتجاه اعتماد إصلاحات وقرارات تخدم هذا الهدف، وذلك نهار الثلاثاء في 14 تموز 2020 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر”.