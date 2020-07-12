لبنان | مستشفى الحريري: 5 حالات حرجة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 378 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة، هو 31 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 18 حالة.

وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة شفاء جديدة داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليستقر عدد المتعافين فيه منذ البداية حتى تاريخه، على 249 حالة شفاء.

وإذ أعلن وجود 5 حالات حرجة داخله، أكد عدم تسجيل أي حالة وفاة.

ودعا من يرغب بمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وذكر ختاما بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76”.