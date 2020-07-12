لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: 3 إصابات بين المخالطين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، قبل قليل، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، أن نتائج فحوصات الPCR التي أجريت أمس في بلدات جبال البطم وصديقين ورشكناناي، جاءت جميعها سلبية، ما عدا فحوصات الإعادة للمعلن عن إصابتهم سابقا، والتي جاءت إيجابية.

أما بالنسبة للفحوصات في بلدة البازورية، فقد أظهرت ثبوت 3 إصابات جديدة من الدائرة الضيقة للمصابين السابقين والذين تأكدت إصابتهم في فحص الإعاد، وجميعهم في الحجر المنزلي. وأعلنت الوحدة أنه سيتم تحديد دائرة المخالطين للمصابين الجدد، رغم استبعاد وجود مخالطين بسبب وجود المصابين في الحجر المنزلي منذ 3 أيام سابقة.

وعليه طمأنت الوحدة “جميع الأهل، بأن التحرك السريع والإجراءات التي تم أخذها والتعاون بين جميع شرائح المجتمع، جنبت قضاء صور من ما هو أسوء، ونأمل بالأستمرار بتحمل المسؤوليات”، معلنة أنه “بعد صدور النتائج ومراجعة الجهات المعنية، تقرر إعادة فتح البلدتين (البازورية وجبال البطم)”.

وناشدت الأهالي “المقيمين والوافدين، الإلتزام بالإرشادات والتوصيات الصادرة من الجهات المختصة وخاصة تجنب التجمعات”، مشددة على “كل البلديات ضرورة منع كل التجمعات أكانت تعود لمناسبات سعيدة أو حزينة، ونعول على وعيهم لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وخاصة بعد قرار فتح المطار الذي يمثل تحديا كبيرا لكل الهيئات البلدية والإجتماعية والحزبية”.

وختمت منبهة إلى أن “أي مخالفة للإرشادات، وخاصة تلك المتعلقة بشروط الحجر والتفلت من التعليمات، سيتم التعامل معها حسب ما صرح به وزير الصحة العامة باجراءات عقابية وغرامات مالية كبيرة”.