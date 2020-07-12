كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، عبر “تويتر”: “يا طلاب لبنان، وصلتني رسالتكم وسمعت مطالبكم. “صحتكم أولوية” شعار كان رفيقنا في كل قراراتنا التربوية، الجامعية. ستبقى صحتكم أولوية الأولويات، وسنعمل على ايجاد حلول سريعة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المجذوب للطلاب: صحتكم أولوية وسنعمل على إيجاد حلول سريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.