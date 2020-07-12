لبنان | الجيش الاسرائيلي نصب خيمة عند السياج التقني في كروم الشراقي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام عناصر من الجيش الاسرائيلي بنصب خيمة صغيرة، بالقرب من السياج التقني، عند محلة كروم الشراقي وذلك وسط انتشار لجنود العدو في المنطقة، فيما تقدمت دبابة ميركافا وتمركزت في نقطة مشرفة لحماية القوة المذكورة بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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