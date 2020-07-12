لبنان | وقفة احتجاجية لأهالي البقاع الغربي أمام شركة كهرباء مشغرة

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نفذ اهالي البقاع الغربي بعد ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام مكتب شركة كهرباء لبنان في مشغرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات والتقنين القاسي، ما دفع الاهالي لهذا التحرك الاعتراضي بمشاركة فاعليات ومخاتير ورؤساء بلديات ورجال دين.
من جهته، إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة قال: “لا يجوز ان نكافأ نحن أبناء هذه المنطقة العزيزة من لبنان بحرماننا من الضوء وقد تحملنا تبعات مشروع الليطاني الذي اقتطع مساحات من أرضنا كذلك عانينا الامرين من الاحتلال الاسرائيلي وقدمنا عظيم التضحيات”، لافتا الى خطوات تصعيدية في حال بقيت الامور على ما هي عليه.
بدوره دان إمام بلدة القرعون الشيخ فادي نصيف “الاجراءات التي تصعب على الناس حياتهم لتضاف الى الاوضاع المعيشية الحياتية الصعبة والقاسية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.