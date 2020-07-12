كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت بلدية النبطية البيان التالي: “بناء على الأوضاع الصحية الحالية، التي تمر بها منطقتنا، وخصوصا المناطق التي يرتادها أصحاب البسطات، وحرصا منا على سلامة الزوار الكرام، وأصحاب البسطات في سوق الاثنين، نعلمكم أنه سيتم إلغاء سوق الاثنين ليوم غد حصرا، على أن نبلغكم قرار استئناف العمل بالسوق، وفق المعطيات الصحية خلال الأسبوع القادم، لذلك نتمنى من المواطنين الكرام وأصحاب البسطات، التعاون الكامل مع البلدية والجهات المختصة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية النبطية: إلغاء سوق الاثنين ليوم غد حصراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.