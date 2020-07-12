لبنان | بلدية الزرارية: شفاء 7 مصابين وبقاء 3 حالات إيجابية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية الزرارية، في بيان موجه إلى أهالي البلدة، شفاء سبعة أشخاص من فيروس كورونا المستجد. “وبقي 3 مصابين يخضعون للحجر ويحظون بالرعاية والمتابعة من قبل البلدية”. كما أعلنت أن نتائج فحوصات المخالطين للطفل الوافد المصاب، جاءت كلها سلبية “وهم مستمرون بالحجر من أجل إعادة فحوصات ال pcr لهم خلال 3 أيام للتأكد من النتائج النهائية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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