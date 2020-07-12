لبنان | توقيف استاذ حاول التحرش بعدد من الطلاب القاصرين والبالغين

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ولفتت المديرية إلى انه “على الأثر ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هويته، وهو لبناني عمره 30 سنة، وعملت على توقيفه بتاريخ 8-7-2020″، موضحةً أنه “بتفتيشه، ضُبط بحوزته هاتفه الخلوي، وحافظ معلومات (HARD-DISK) وحاسوب، تحتوي جميعها على محادثات وفيديوهات جنسية وصور إباحية تُظهِره عارٍ”.
كما نوهت بأنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ممارسته أفعال منافية للحشمة والتحرش الجنسي بعددٍ من الطلاب في الصرح العلمي وابتزازهم، ومحاولة استدراجهم الى منزله بحجّة مساعدتهم في دروسهم، وذلك بعد طلبه إليهم تنزيل برامج وتطبيقات على أجهزتهم الخلوية للتواصل معهم، وإرساله مقاطع فيديو وصور إباحية بغية استدراجهم لممارسة تلك الافعال”.
وأكدت المديرية أنه “اعترف بإقدامه على تصوير مقطع فيديو إباحي في داخل منزله مع شخص آخر -يجهل اسمه- تعرّف عليه عبر برنامج للتواصل الاجتماعي بإسم وهم”، مشددةً على أنه “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء. لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، في أي ظرفٍ من الظروف، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.