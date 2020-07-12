لبنان | حواط بعد زيارته الراعي: أثنيت على مواقفه الوطنية والجامعة

وظهرا، التقى الراعي وزير الاتصالات طلال حواط ترافقه عقيلته، وقال حواط بعد اللقاء:

“تشرفت اليوم بلقاء غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أكن له كل التقدير والاحترام والمودة. اغتنمت هذه المناسبة لأنقل اليه تحيات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، هذا من جهة. من جهة أخرى، أثنيت على مواقف غبطته الوطنية والجامعة التي تنادي بتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة والضيقة، وتؤكد أهمية الانفتاح والحوار الصريح والتلاقي بين كل مكونات الوطن. كما وضعت غبطته في ضوء ورشة العمل التي أقوم بها في وزارة الاتصالات والتحديات الكثيرة التي نواجهها من دون ان يثبط ذلك من عزيمتنا وإصرارنا على القيام بواجباتنا وتحمل مسوؤلياتنا على أكمل وجه.

في الختام تمنيت لغبطته دوام الصحة وأن تمر هذه الغيمة السوداء على وطننا، ونرى انبثاقا لفجر جديد يحمل في طياته الأمن والسلام وكل الخير والبركات لنا جميعا”.

وكان الحواط زار وعقيلته مكتبة قنوبين للرسالة والتراث وواحة صخرة المطران الدبس برفقة الزميل جورج عرب الذي قدم لحواط مجدلين عن الوادي المقدس، ثم استبقاهما الراعي الى مائدة الغداء.