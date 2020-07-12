لبنان | توقعات الطقس: الحرارة إلى ارتفاع… واستمرار الضباب على الجبال

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ويستمر تشكل الضباب على الجبال بنسب متفاوتة بين يوم وآخر نتيجة تيارات غربية تهب على المنطقة خلال النهار بينما تتحول شرقية ليلاً مما يؤدي الى انكفاء السحب.
تفاصيل طقس الأحد:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١١٦ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٥ درجة
٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال
٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
طقس اليومين المقبلين:
الإثنين: طقص صيفي رطب والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.
الثلاثاء: طقس صيفي رطب والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.