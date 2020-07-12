لبنان | توقعات الطقس: الحرارة إلى ارتفاع… واستمرار الضباب على الجبال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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ويستمر تشكل الضباب على الجبال بنسب متفاوتة بين يوم وآخر نتيجة تيارات غربية تهب على المنطقة خلال النهار بينما تتحول شرقية ليلاً مما يؤدي الى انكفاء السحب.

تفاصيل طقس الأحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١١٦ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٥ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب

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٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: طقص صيفي رطب والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

الثلاثاء: طقس صيفي رطب والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال