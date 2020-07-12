لبنان | روسيا… 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 727162

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

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وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 130 شخصا لاقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.

وقالت روسيا إن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.

وتوفي 557 ألفا و504 أشخاص على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 12 مليونا و394 ألفا و651 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 7 ملايين و225 ألفا و75 مصابا، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 395 لتصل إلى 198178.

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وكشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 6 حالات ليصل إلى 9054.

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13.338.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة الخميس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتي وفاة إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 1342 إصابة بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.