- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وفي عظة الأحد من الديمان، لفت الراعي الى انه “أطلقت النداء في عظة الأحد الماضي إلى الأسرة الدولية لإعلان حياد لبنان وفعلت ذلك بالامانة لرسالة هذا الصرح البطريركي الذي يضع دائمًا نصب عينيه كل اللبنانيين بدون تمييز”.
ولفت الراعي الى أنه “صدمنا مرسوم الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بتحويل متحف ايا صوفيا الى مسجد بعد ان كان متحفا تاريخيا، ومعلوم ان ايا صوفيا كانت كنيسة للميسيحية الارثوذكسية عندما افتتح الاتراك مدينة اسطنبول، وهذا القرار الذي واجهته انتقادات عالمية يؤكد مرة اخرى قيمة لبنان في العيش المشترك حيث الاحترام المتبادل، ونصلي كي يبقى لبنان مثالا لذلك”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الراعي: اللبنانيون لا يريدون أن تعبث أية اكثرية بالدستور أو القانون وأن تعزله عن الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.