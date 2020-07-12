لبنان | الراعي: اللبنانيون لا يريدون أن تعبث أية اكثرية بالدستور أو القانون وأن تعزله عن الدول

وفي عظة الأحد من الديمان، لفت الراعي الى انه “أطلقت النداء في عظة الأحد الماضي إلى الأسرة الدولية لإعلان حياد لبنان وفعلت ذلك بالامانة لرسالة هذا الصرح البطريركي الذي يضع دائمًا نصب عينيه كل اللبنانيين بدون تمييز”.

ولفت الراعي الى أنه “صدمنا مرسوم الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بتحويل متحف ايا صوفيا الى مسجد بعد ان كان متحفا تاريخيا، ومعلوم ان ايا صوفيا كانت كنيسة للميسيحية الارثوذكسية عندما افتتح الاتراك مدينة اسطنبول، وهذا القرار الذي واجهته انتقادات عالمية يؤكد مرة اخرى قيمة لبنان في العيش المشترك حيث الاحترام المتبادل، ونصلي كي يبقى لبنان مثالا لذلك”.