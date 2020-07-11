لبنان | أربعة زوارق معادية خرقت المياه الإقليمية أمس واليوم

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 10/7/2020 ما بين الساعة 18.50 والساعة 21.10 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 240 مترا.
وبتاريخ 11/7/2020، ما بين الساعة 4.25 والساعة 7.36، أقدم زورقان معاديان مماثلان على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 314 مترا.
تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.