لبنان | أربعة زوارق معادية خرقت المياه الإقليمية أمس واليوم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 10/7/2020 ما بين الساعة 18.50 والساعة 21.10 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 240 مترا.

وبتاريخ 11/7/2020، ما بين الساعة 4.25 والساعة 7.36، أقدم زورقان معاديان مماثلان على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 314 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.