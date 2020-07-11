لبنان | الهرمل شيعت الطفل علي نعمة ومطالبة بوضع حد للسلاح المتفلت

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شيعت الهرمل مساء اليوم، جثمان الطفل علي عبدالله نعمة (6 سنوات)، الذي قضى ليل أمس نتيجة إصابته بطلقات من سلاح حربي خلال خلاف عائلي. وذلك بمأتم شعبي شارك فيه المئات من المواطنين، ووسط أجواء من الحزن والغضب، والمطالبة بالمحاسبة ووضع حد للسلاح المتفلت. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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