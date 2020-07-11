لبنان | بلدية رومية: البلدة خالية من الإصابات وعلى وزارة الصحة تصحيح خطأها المتكرر

جدد رئيس بلدية رومية عادل بو حبيب، تأكيده أن لا إصابات في النطاق البلدي، وذلك في بيان قال فيه:

“وزارة الصحة عادت، لليوم الثاني على التوالي، لتشير إلى إصابات بفيروس كورونا في نطاق بلدية رومية، في حين سبق وأكدنا أن لا إصابات أبدا في النطاق البلدي، وهو ما قاله وزير الصحة (العامة الدكتور حمد حسن) نفسه في مقابلة إعلامية مساء الجمعة”.

أضاف: “حاولنا التواصل مع الوزير من دون أن نوفق، ولذلك نناشده عبر الإعلام لأن تصحح الوزارة خطأها المتكرر، خصوصا أن الإصابات المشار إليها هي في شركة لجمع النفايات خارج نطاق بلدية رومية”.

وختم: “نطمئن أهالي رومية وزوارها بأن البلدة خالية تماما من الإصابات، وبأن البلدية تتابع هذا الأمر مع الجهات المعنية”.