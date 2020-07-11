كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقع خلاف اثناء قيام شابَين باللعب عبر تطبيق خاص بلعبة الورق، وتطور الى تلاسن حاد بينهما. فعمد أحدهم الى الذهاب نحو منزل الشاب الاخر في الضاحية الجنوبية وبالتحديد حي السلم شارع البعلبكي، واطلق النار عليه فاصابه بأكثر من طلقة، وما لبث ان فارق الحياة. وقد فرّ الجاني الى جهة مجهولة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جريمة في الضاحية الجنوبية… قتله بسبب لعبة افتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.