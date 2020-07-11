لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا.. وعزل بلدتين في صور

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وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الجديدة المحلية، خلال 24 ساعة منصرمة، بلغ 67، في حين أن عدد الحالات الجديدة الوافدة، خلال 24 ساعة المنصرمة، بلغ 19، وهي من مصر والعراق وساحل العاج والسعودية وسوريا والامارات والمانيا والمملكة المتحدة والكونغو.

وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات، وفقاً للآتي:

الروشة(2)، الحمرا (1)، (بيروت).

برج البراجنة(1)، الشياح (1)، الغبيري(2)، الجناح (25)، المريجة(1)، (بعبدا).

بقنايا (1)، بصاليم (1)، المتين (1)، نابيه (1)، رومية (16)، (المتن).

الزعرور(1)، (الشوف).

بحمدون المحطة(1)، بمكين(1)، الشويفات العمارة(1)، خلدة(1)، (عالية).

فيطرون(1)، (كسروان).

بجة(1)، (جبيل).

طرابلس(2)، (طرابلس).

سلعا(1)، (البترون).

المنية(1)، (المنية-الضنية).

المرج (1)، (البقاع الغربي).

الزرارية(1)، (صيدا).

بدنايل(1)، (بعلبك).

جبل البطم (5)، البازورية(4)، العباسية (1)، طيردبا (1)، صور (3)، قانا (1)، (صور).

وفي جديد الحالات عزل مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) 20 طبيباً متمرناً وممرضاً في قسم الطوارىء، بحسب اذاعة “صوت كل لبنان 93.3”.

ونقلت مصادر من داخل المستشفى ان كاهناً دخل الى قسم الطوارئ لأنه يعاني من ألم في ركبتيه، وبعد اخضاعه لفحص الـpcr تبين انه مصاب بفيروس كورونا.

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وعلى الاثر تمّ عزل الممرضين والاطباء الذين خالطوه، علماً انهم كانوا يلتزمون الاجراءات الوقائية.

وفي صور اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بعد تسجيل عدد من الاصابات بفيروس كورونا في بلدتي البازورية وجبال البطم في صور، اتخذت البلديّتان بالتعاون مع هيئة ادارة الكوارث في المنطقة اجراءات التعبئة العامة كمنع الدخول والخروج من والى بلدة جبال البطم وبعض الاحياء في بلدة البازوريّة الّا عند الضرورة القصوى.

واقيمت حواجز ثابتة لقوى الامن الداخلي على مداخل ومخارج البلدتين بالاضافة الى اغلاق كل المحال التجارية باستثناء الصيدليات والمؤسسات الغذائية.