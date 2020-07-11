لبنان | فحوصات موجهة لمخالطين في 4 قرى في قضاء صور

باشرت فرق تابعة لوزارة الصحة العامة، عصر اليوم، فحوصات PCR موجهة لمخالطين، في قرى جبال البطم والبازورية ورشكناناي وصديقين في قضاء صور، بهدف تحديد الواقع الوبائي فيها والسعي إلى حصره واحتوائه، أشرف عليها طبيب القضاء وسام غزال ومدير وحدة إدارة كوارث اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا.

وأشار غزال إلى أن “إصابة مجهولة المصدر، تسببت في تفشي الإصابات في القضاء، والعمل جار لمعرفة المخالطين ورصدهم”، معلنا أنه “بناء لتقارير البلديات وجولة فريق ادارة الكوارث وطبابة القضاء بالأمس على البلدات، تبين بحسب المسح الاولي وجود 130 شخصا مخالطا للمصابين، من قرى جبال البطم والبازورية ورشكناناي وصديقين، وفرق وزارة الصحة بدأت بإجراء الفحوصات لهم”.

وطلب غزال من المخالطين الالتزام بالحجر إلى حين صدور النتائج “حفاظا على سلامة المواطنين”.

بدوره مهنا قال إن اتحاد بلديات القضاء وإدارة وحدة الكوارث “اتخذا قرارات صارمة لمواجهة الأمر. ونحن اليوم نجري فحوصات ال pcr للمخالطين، وطلبنا إقفال منافذ بلدتين والتزام الأهالي بالحجر لمدة يومين، وذلك إلى حين ظهور نتائج ال pcr. والاتحاد وضع محافظ الجنوب في الصورة. ووحدة الكوارث لن تألو جهدا في اتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهة الأمر حفاظا على السلامة العامة”.

وكانت بلديتا جبال البطم والبازورية، قد اتخذتا تدابير احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس. وأقفلت القوى الامنية وشرطة البلدية الطريق من والى البلدتين، حفاظا على السلامة العامة، وطالبتا الأهالي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة يومين إلى حين ظهور نتائج الفحوصات.