لبنان | حب الله: حكومتنا عم تحاول تقحط وسخ حكومات كنتم فيها… كله وسخ بوسخ

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غرّد وزير الصناعة عماد حب الله عبر تويتر:
“لمن يحملون المسؤولية لحكومتنا، نصيحة، وبالاقل حتى يبين وكانكم موضوعيين، منيح تلمحوا للحقيقة اللي بتعرفوها منيح كثير، وهي ان حكومتنا عم تحاول تقحط وسخ حكومات كنتم فيها ودعمتموها وتتباهون بقعداتكم مع عرابيها، بس كله وسخ بوسخ وبدها صبر ايوب معكم ومعهم. حكومتنا صابرة وتعمل باصرار”.
اضاف: “للذين يضعون انفسهم في موقع المحاضرين ضد سياسات حكومتنا بفيديوهات غير موفقة، هاتوا اقتراحاتكم. فحكومتنا تتابع الموضوع وتقف وقفة حق ولم ترم ربع موظفيها في الشارع. خافوا الله واذا ما يتعرفوا تخافوا الله خففوا فيديوهات الفوفاش. اصرخوا في وجه من يهدد ويحاول تجويع وترهيب اللبنانيين”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.