- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلنت بلدية زرعون، في بيان، أنه:
“بعد إصابة اثنين من أهالي البلدة غير المقيمين فيها بفيروس كورونا ومخالطة بعض أهالي البلدة لهما، اتخذت الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع قائمقام المتن مارلين الحداد ورئيس قسم الصحة في القضاء الدكتور وسام حبشي، وبمتابعة مشكورة من النائب هادي أبو الحسن، وتمت الاستجابة السريعة لطلب البلدية وأرسلت وزارة الصحة العامة فريقا من أطباء بلا حدود لإجراء فحوصات PCR للمخالطين كافة، إضافة الى عينات عشوائية، وبلغ عدد الفحوصات 109”.
وأكدت البلدية “عدم وجود أية إصابة بين المقيمين، كما عدم ظهور أية عوارض لدى المخالطين، على أمل أن تكون نتائج الفحوصات كافة سلبية”.
وشكرت وزارة الصحة العامة وكل من ساعد في إجراء الفحوصات على الاستجابة السريعة، داعية الأهالي الى “الالتزام بالإجراءات الوقائية لتخطي هذه الأزمة”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية زرعون: فحوصات لـ 109 مخالطين لمصابين لا يقيمان في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.