لبنان | بلدية زرعون: فحوصات لـ 109 مخالطين لمصابين لا يقيمان في البلدة

أعلنت بلدية زرعون، في بيان، أنه:

“بعد إصابة اثنين من أهالي البلدة غير المقيمين فيها بفيروس كورونا ومخالطة بعض أهالي البلدة لهما، اتخذت الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع قائمقام المتن مارلين الحداد ورئيس قسم الصحة في القضاء الدكتور وسام حبشي، وبمتابعة مشكورة من النائب هادي أبو الحسن، وتمت الاستجابة السريعة لطلب البلدية وأرسلت وزارة الصحة العامة فريقا من أطباء بلا حدود لإجراء فحوصات PCR للمخالطين كافة، إضافة الى عينات عشوائية، وبلغ عدد الفحوصات 109”.

وأكدت البلدية “عدم وجود أية إصابة بين المقيمين، كما عدم ظهور أية عوارض لدى المخالطين، على أمل أن تكون نتائج الفحوصات كافة سلبية”.

وشكرت وزارة الصحة العامة وكل من ساعد في إجراء الفحوصات على الاستجابة السريعة، داعية الأهالي الى “الالتزام بالإجراءات الوقائية لتخطي هذه الأزمة”.