لبنان | مستشفى راشيا: اعتداء على طبيب وممرضين واداريين ومسعفين

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اعلنت ادارة مستشفى راشيا الحكومي واللجنة الطبية في المستشفى في بيان أنه “وفي قسم الطوارئ بمستشفى راشيا الحكومي حصل اعتداء مستنكر و مرفوض على الفريق الطبي والتمريضي والإداري حيث تعرض الدكتور جميل فرحات و بعض الممرضين و الاداريين و مسعفي الصليب الأحمر للتهجم اللفظي و الجسدي من قبل مرافقي أحد المرضى”.
واضاف البيان: نستنكر أشد الاستنكار وندين الاعتداء المشين على الطبيب الدكتور جميل فرحات و موظفي المستشفى و نؤكد أن اي تعرض لكرامة إي طبيب إنما يطال الجسم الطبي بكامله والطبيب ليس مكسر عصا لأحد كائن من كان”.
وتابع: “الاعتداءات المتكررة في الاونة الأخيرة على عدة مؤسسات استشفائية و اطباء وعاملين صحيين يضع على المحك مستقبل هذه المهنة الإنسانية حيث أصبح الطبيب يفكر مرتين قبل التوجه إلى الطوارئ للقيام بواجبه و الوقوف مع المرضى و اوجاعهم لذا نطالب نقابة الأطباء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و التقدم باقتراحات تشريعية أسوة بنقابات الاطباء في الدول المتحضرة و اقتراح قوانين رادعة تحمي العاملين الصحيين كذلك ندعو لجنة الصحة في مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين ليستطيع الطبيب القيام بواجبته المهنية بأمان و بمعزل عن التهديد و الغوغائية”.
ودعت يوم الاثنين في 13.07.2020 إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة عند الثانية عشر بعد الظهر استنكارا لما حدث
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.