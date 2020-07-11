لبنان | مصلحة الليطاني: إنتاجنا في حده الأقصى وتعديل برامج التقنين من مسؤولية كهرباء لبنان

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه:

“في ظل أزمة الإنتاج الكهربائي الحالية وانطلاقا من واجبها الوطني، فقد رفعت إنتاج معاملها الى حده الأقصى أي حوالي 130 ميغاوات، لكنه وبسبب النقص الحاد في إنتاج الكهرباء لدى مؤسسة كهرباء لبنان، فقد اضطرت المؤسسة لتعديل برامج التقنين في المناطق اللبنانية كافة، ومنها المناطق المغذاة مباشرة عبر محطات عبد العال وارقش. لذلك تؤكد المصلحة للمواطنين على ضرورة مراجعة مؤسسة كهرباء لبنان للإطلاع على البرامج الجديدة للتقنين الكهربائي”.

كما أكدت المصلحة “وضع إمكاناتها الفنية والبشرية كافة في خدمة المواطنين لتأمين صيانة معاملها وتشغيلها وتأمين استمرارية التغذية بالطاقة الكهربائية”.