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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه:
“في ظل أزمة الإنتاج الكهربائي الحالية وانطلاقا من واجبها الوطني، فقد رفعت إنتاج معاملها الى حده الأقصى أي حوالي 130 ميغاوات، لكنه وبسبب النقص الحاد في إنتاج الكهرباء لدى مؤسسة كهرباء لبنان، فقد اضطرت المؤسسة لتعديل برامج التقنين في المناطق اللبنانية كافة، ومنها المناطق المغذاة مباشرة عبر محطات عبد العال وارقش. لذلك تؤكد المصلحة للمواطنين على ضرورة مراجعة مؤسسة كهرباء لبنان للإطلاع على البرامج الجديدة للتقنين الكهربائي”.
كما أكدت المصلحة “وضع إمكاناتها الفنية والبشرية كافة في خدمة المواطنين لتأمين صيانة معاملها وتشغيلها وتأمين استمرارية التغذية بالطاقة الكهربائية”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الليطاني: إنتاجنا في حده الأقصى وتعديل برامج التقنين من مسؤولية كهرباء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.