لبنان | حالات إيجابية في فحوصات رحلات 9 تموز

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت وزارة الصحة العامة أن نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 9/7/2020، أظهرت وجود 10 حالات إيجابية؛ وجاءت النتائج على الشكل التالي: رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة كييف: شركة BAY رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية).

رحلة روما: شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية).

رحلة جدة: شركة MEA رقم 369 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (إصابة واحدة إيجابية).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 423 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة air france رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة TK رقم 828 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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