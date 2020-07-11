لبنان | المجذوب: حكومة دياب لم ترض إلاّ بمواجهة التحديات

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير التربية طارق المجذوب على حسابه عبر تويتر قائلاً: “لم ترض حكومة الرئيس دياب إلاّ بمواجهة التحديات الموروثة التي تنهمر انهمارا. بملف التعليم العالي، بدأنا إيجاد الحلول التربوية لمشاكل مُزمِنة دفع ثمنها طلابنا لسنين”. وأضاف: “إذا زاد عِلم الانسان زادت أخلاقياته وتضاعفت خشيته من التحاسُد. أبعدوا الشَّخصنة عن التعليم. كفى الطلاب شر المزايدات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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