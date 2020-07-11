كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية البازورية في بيان انه “نظرا للظروف المستجدة في ما يخص الإصابات بفيروس كورونا، تم إغلاق البلدة ابتداء من منتصف ليل الجمعة حتى اشعار آخر، وإغلاق كل المحال التجارية والمؤسسات في البلدة، باستثناء الصيدليات والمؤسسات الغذائية (التعاونيات)”. وطلبت من المواطنين “التزام منازلهم وعدم التجوال في البلدة أو الخروج منها والتشدد باتخاذ إجراءات التعبئة العامة والالتزام بعدم المخالطة والحفاظ على التباعد الإجتماعي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية البازورية: إغلاق البلدة حتى اشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.