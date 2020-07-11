لبنان | قوى الأمن توقف مصنّع مواد تنظيف مقلّدة في صور

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه بتاريخ 6-7-2020، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بتصنيع وبيع مواد تنظيف مقلّدة في مدينة صور.

وعلى الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ه. ع. (مواليد عام 1986، لبناني).

وقد تبيّن انه يملك محلاً لبيع المواد الغذائية يستخدمه كغطاء ليقوم بتصنيع مواد تنظيف مقلّدة من أنواع مختلفة مستخدماً مواد أولية مستقدمة من سوريا وذلك في متخّت المحل العائد له، ثم يقوم بتعبئة هذه المواد داخل أكياس وعبوات عائدة لماركات معروفة ويعمد الى بيعها.

بناء عليه وبالتاريخ ذاته، داهمت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المحل، وأوقفت (ه. ع.)، وضبطت كمية كبيرة من المواد الأولية التي يستخدمها في عمليات الغش التجاري.

وختم المحل بالشمع الأحمر، وأودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.