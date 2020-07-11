لبنان | وقفة احتجاجية على تقنين الكهرباء في النبطية

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ “حراك النبطية” ظهر اليوم، وقفة احتجاجية على التقنين القاسي في الكهرباء في النبطية ومنطقتها أمام شركة الكهرباء، والتقى وفد من المحتجين المدير العام للشركة وهيب قطيش وسلموه رسالة تطالب بالكهرباء كحق مكتسب. ولفت الناشط يوسف سلامة باسم المحتجين، الى أن قطيش أبلغهم أن “الكهرباء ستعود الى طبيعتها خلال الأسبوع المقبل، وأن باخرة الفيول ستفرغ حمولتها اليوم”. وشدد على أن “الازمة تطاول كل الناس، ولا حل للضغط إلا من خلال الشارع، لأن الناس طفح كيلهم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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