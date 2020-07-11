لبنان | طليس خلال اعتصام رمزي أمام سرايا عاليه: للتعامل بجدية لاقرار خطة النقل

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نظمت الهيئة التأسيسية لاتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي للنقل البري، اعتصاما رمزيا أمام سرايا عاليه للضغط على الحكومة لادراج خطة النقل واقرارها على جدول أعمال مجلس الوزراء. وذلك بمشاركة رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس ومسؤولي المناطق والسائقين الذين رفعوا اللافتات الداعية الحكومة لانصافهم. وألقى طليس كلمة أكد فيها “أحقية مطالب السائقين وضرورة إنصافهم”، داعيا الحكومة الى “التعامل بجدية مع هذا الموضوع لاقرار خطة النقل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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