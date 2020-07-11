لبنان | القوى الأمنية فرضت طوقاً على بلدة البازورية

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فرضت القوى الأمنية طوقا على بلدة البازورية بعدما أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور التعبئة العامة لمواجهة كورونا في البلدة. وإذ منع الدخول والخروج من البلدة إلا في الحالات القصوى، تمنت البلدية على المواطنين ملازمة منازلهم، واتخذت إجراءات مشددة بهدف الحفاظ على التباعد الإجتماعي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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