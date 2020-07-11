لبنان | واصف الحركة: المعتدون عليّ ينتمون إلى الحزب الديمقراطي اللبناني

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أكد المحامي والناشط واصف الحركة لـ”الجديد” أنّ “الأشخاص الستة الذين اعتدوا عليّ لاحقوني طوال أسبوع واستخدموا إحدى سيارات وزارة السياحة ومن بين هؤلاء ثلاثة اعتدوا سابقاً على الناشط فراس أبو حاطوم.

وقال إنّ الواضح أنّ المعتدين علي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي اللبناني وأحدهم ما زال فاراً وخلال الاعتداء علي في سيارة الـ”رابيد” صوّروا العملية والسؤال لمن أرسلوا الفيديو؟

وأضاف: قد أذهب ومجموعة محامين إلى الادّعاء على رئيس الحزب الديمقراطي والوزير رمزي مشرفية.

وأشار إلى أنّ “القضاء في لبنان يتبع الأمن ولن نسكت على عدم التوسّع بالتحقيق”.

من جهته، قال المحامي نزار زاكي المستشار القانوني لوزير السياحة رمزي مشرفية في اتصال مع “الجديد”: المعتدون على واصف الحركة لا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي وشخصان منهم مناصران له والآخرون لا نعرف عنهم شيئاً وهم ليسوا موظفين في وزارة السياحة إنّما اثنان منهم مساعدان لأحد المستشارين في الوزارة.

وأضاف أنّ ما حصل هو عمل فردي ومحلّ استنكار وادّعاء من قبل الوزير مشرفية.