لبنان | دياب بعد لقائه دريان: السفيرة الأميركية أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان

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التقى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
بعد اللقاء، قال دياب: “بحثنا في مواضيع اقتصادية ومعيشية ونعتمد على خبرة سماحته في هذه المواضيع، والحكومة تعمل بزخم لتخفيف الاعباء على المواطنين”.
وتحدث عن المساعدات التي تقدمها الحكومة للعائلات الاكثر فقرا، للصناعيين، المدارس ورزمة السلة الغذائية التي تمثل اكثر من 80 الى 90 في المئة من الاحتياجات للمواطن، وقال: “نحن دائما تحت مظلة دار الفتوى”.
وعن اللقاء مع السفيرة الاميركية، قال: “أبدت سعادة السفيرة كل استعداد لمساعدة لبنان في المواضيع المختلفة. لبنان لن يكون تحت السيطرة بوجودي في هذا المركز”.
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