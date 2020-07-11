- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في تغريدة عبر “تويتر” أنها:
“غادرت الجلسة التي خُصّصت لسد بسري في منتصفها، أي قبل ساعة ونصف من انتهائها، لأن الحوار يقتضي وجود طرفين ورأيين.”
يأتي كلام وزيرة الاعلام ردا على كلام أدلى به وزير الطاقة ريمون غجر قال فيه :”وزيرة الاعلام غادرت قبل انتهاء جلسة الحوار بـ5 دقائق مع العلم انها كانت حاضرة في جلسة مجلس الوزراء التي قررت استكمال المشروع”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عبد الصمد ترد على كلام غجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.