لبنان | عبد الصمد ترد على كلام غجر

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أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في تغريدة عبر “تويتر” أنها:

“غادرت الجلسة التي خُصّصت لسد بسري في منتصفها، أي قبل ساعة ونصف من انتهائها، لأن الحوار يقتضي وجود طرفين ورأيين.”

يأتي كلام وزيرة الاعلام ردا على كلام أدلى به وزير الطاقة ريمون غجر قال فيه :”وزيرة الاعلام غادرت قبل انتهاء جلسة الحوار بـ5 دقائق مع العلم انها كانت حاضرة في جلسة مجلس الوزراء التي قررت استكمال المشروع”.