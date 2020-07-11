لبنان | زورق حربي اسرائيلي خرق المياه الاقليمية مقابل الناقورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم، البيان الآتي: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 10 /7 /2020 الساعة 22,15 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 555 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية، ثم غادر الساعة 22,40 باتجاه المياه الفلسطينية المحتلة. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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