لبنان | السرقات تعود إلى طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك مشهد السرقات اليومية يعود إلى عاصمة الشمال حيث أحبطت شرطة بلدية القلمون ليل أمس محاولة سرقة سيارة من على الطريق العام قرب الميرامار. كما قام مجهولون ليل أمس أيضاً بسرقة العديد من مرايا السيارات والفانات الخارجية وذلك في منطقة باب التبانة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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