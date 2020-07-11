لبنان | فحوص عشوائية لاهالي الزرارية بعد رصد حالة إيجابية لطفل وافد

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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ستجري بلدية الزرارية فحوص pcr عشوائية، بالتعاون مع وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل، في حسينية النساء

وذلك بعدما تم رصد حالة ايجابية جديدة لطفل وافد، وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي، وتتابع حالته مع الوزارة، وأيضا نتيجة الاصابات العديدة التي رصدت في البلدة.

وأعلنت البلدية أنها ستضع الاهالي في تفاصيل هذه الخطوة وآليتها تباعا.