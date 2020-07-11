لبنان | فحوص عشوائية لاهالي الزرارية بعد رصد حالة إيجابية لطفل وافد

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ستجري بلدية الزرارية فحوص pcr عشوائية، بالتعاون مع وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل، في حسينية النساء
وذلك بعدما تم رصد حالة ايجابية جديدة لطفل وافد، وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي، وتتابع حالته مع الوزارة، وأيضا نتيجة الاصابات العديدة التي رصدت في البلدة.
وأعلنت البلدية أنها ستضع الاهالي في تفاصيل هذه الخطوة وآليتها تباعا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.