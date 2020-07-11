لبنان | الأحرار: نجدد مطالبة الحكومة بالرحيل والاستقالة فوراً

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار، في البيت المركزي للحزب في السوديكو، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون وحضور الأعضاء، وصدر عنه البيان الآتي:

“عجبا، كيف تصم هذه المنظومة الحاكمة آذانها عن مطالبات اللبنانيين بوجوب رحيلها، وكذلك تتغاضى عن نداء صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لا سيما طلبه من صاحب العهد تحرير القرار الوطني من ارتهاناته وارتباطاته المدمرة وتحييد لبنان وإبعاده عن الصراعات الإقليمية وإعادة دوره الريادي بصفته رسالة انفتاح وحرية ومساواة. إن الحزب إذ يؤيد مضمون نداء غبطته، يجدد مطالبته الحكومة بالرحيل والإستقالة فورا، كسرا للطوق الممانع القابض على مستقبل اللبنانيين وجنى أعمارهم وحريتهم بدلا من المراوحة وإغراق الوطن بإنجازات دونكيشوطية عشوائية واهية، والإسترسال في سياسات الفساد وتعيينات المحاصصة.

إن حزب الوطنيين الأحرار يدين بشدة كم الأفواه والتعرض للناشطين وأصحاب الرأي والتعدي الجسدي عليهم، ويطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتصدي لهذه الممارسات والاقتصاص من مرتكبيها”.