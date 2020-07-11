لبنان | دبلوماسي أوروبي يحذّر من أن وجود لبنان “مهدد” بسبب الأزمة

حذّر دبلوماسيون أوروبيون في نيويورك وواشنطن من أثر الأزمة المالية والاقتصادية التي باتت تشكل “تهديداً وجودياً” للبنان، إذا لم يسارع اللبنانيون إلى إجراء الإصلاحات. وأبدوا استعداداً لأن تعمل الدول الفاعلة “بصورة براغماتية” من أجل “تحسين” الدور الذي تقوم به القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”.

ورداً على أسئلة “الشرق الأوسط” في ما يتعلق بلبنان، أكد دبلوماسي أوروبي، طلب عدم نشر اسمه، أن لبنان “عزيز للغاية على قلوبنا” وهناك العديد من الدول التي “تتقاسم المخاوف” مع اللبنانيين، مشيراً إلى “الأواصر التاريخية والعلاقات الوطيدة دائماً” للدول الأوروبية مع لبنان.

ولفت إلى أن فرنسا “أخذت زمام المبادرة فيما يتعلق بتنسيق الاستجابة” حول الأزمة المالية والاقتصادية، إذ جرى تنظيم مؤتمري “سيدر 1” و”سيدر 2″، مضيفاً أن الأطراف المشاركة “ستواصل القيام بكل ما أمكن لتلافي حصول أزمة مالية واقتصادية كبرى”.

واستدرك أن “الكرة الآن في ملعب لبنان”. وأوضح أن “بعض الإصلاحات والقرارات يجب أن يتخذها اللبنانيون أنفسهم”. وحذر من أنه “نظراً إلى الوضع الاجتماعي والسياسي في لبنان، فإن الأثر بالغ الشدة على عدم الاستقرار والأمن وحتى ربما على وجود لبنان”.