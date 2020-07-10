لبنان | رئيس بلدية جدايل: نتائج فحوص الـPCR لأبناء البلدة سلبية

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وهنأ الأهالي والبلدات المجاورة والمنطقة، سائلا الله، الشفاء العاجل للاب شويري، وعودته إلينا لمتابعة رسالته.

أعلن رئيس بلدية المنصف في قضاء جبيل خالد صدقة ان “نتائج فحوص الـPCR التي اجريت امس لـ232 مواطنا من قرى وبلدات المنصف، جدايل، شيخان والريحاني، جاءت كلها سلبية”.

في السياق، أشار وزير الصحة العامة حمد حسن إلى أن “البعض ممكن لم يلتزموا بالحجر حتى صدور نتائج فحوصات الـ PCR بالتالي سببوا عدوى خلال 48 ساعة، وهذا الأمر خطير”.

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وقال في مداخلة تلفزيونية إننا “لا نريد ان نظلم الاغتراب اللبناني فنسبة عالية جدا منهم تلتزم”، موضحاً أن هناك “2082 إصابات إجمالية، منهم 30% من الاغتراب، وهؤلاء سببوا بـ 30% من العدوى و40% من الإصابات هي عدوى محلية”.

ولفت حسن إلى أن “وزارة الصحة دقيقة وشفافة نحن اليوم 71 إصابة بفيروس كورونا، ولا مصلحة لنا أن نخفي أي رقم لنحول دون التخالط مع المصابين”.

ونوه بأنه “اليوم سجلنا اعلى عدد منذ بداية الوباء. نحن ليوم نسجل في الاسبوع تقريبا 200 حالة من الممكن ان نصل في اليومين القادمين إلى 300 حالة”.