لبنان | رئيس بلدية المنصف جبيل: فحوص PCR كلها سلبية

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في السياق، أشار وزير الصحة العامة حمد حسن إلى أن “البعض ممكن لم يلتزموا بالحجر حتى صدور نتائج فحوصات الـ PCR بالتالي سببوا عدوى خلال 48 ساعة، وهذا الأمر خطير”.

وقال في مداخلة تلفزيونية إننا “لا نريد ان نظلم الاغتراب اللبناني فنسبة عالية جدا منهم تلتزم”، موضحاً أن هناك “2082 إصابات إجمالية، منهم 30% من الاغتراب، وهؤلاء سببوا بـ 30% من العدوى و40% من الإصابات هي عدوى محلية”.

ولفت حسن إلى أن “وزارة الصحة دقيقة وشفافة نحن اليوم 71 إصابة بفيروس كورونا، ولا مصلحة لنا أن نخفي أي رقم لنحول دون التخالط مع المصابين”.

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ونوه بأنه “اليوم سجلنا اعلى عدد منذ بداية الوباء. نحن ليوم نسجل في الاسبوع تقريبا 200 حالة من الممكن ان نصل في اليومين القادمين إلى 300 حالة”.

كما أفاد بأن هناك إصابات في شركة تنظيفات لديها 800 موضف، اخذنا عينات لـ 400 شخص، في حين أننا فحصنا اليوم 77 شخصاً، منهم 38 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بكورونا”.

وأشار إلى أن “هناك اكثر من سلسلة تتعلق بمؤسسات استشفائية بالتالي بدأنا باخذ عينات للطاقم الطبي، وهذا تحدي كبير وانعطافة جدية ومسؤولية يجب التعاطي معها بمسؤولية”.